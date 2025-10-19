Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Staffel 3Folge 7
Folge 7: Emotionaler Realtalk

20 Min.

Bei Sonne rollt Fritz weiter Richtung Nordkap, ein selbst gedichtetes Lied auf den Lippen und mit Hinterradproblemen im Gepäck. An der Grenze zu Finnland kommt plötzlich ein sehr emotionaler Moment - Tränen fließen, ehrlich und befreiend. Am Checkpoint vier, dem Polarkreis, empfängt ihn strahlendes Wetter. Getragen vom endlosen Sonnenuntergang fährt Fritz erstmals 400 km am Stück, stolz bis tief in die Nacht, bevor das Zelt ruft.

