Birgits starke Frauen
Folge 3: Mit schicksalhaften Erfahrungen zum Erfolg
98 Min. Folge vom 04.12.2022
Birgits starke Frauen in dieser Folge: Ingrid Hopmann - Deutschlands älteste aktive Pilotin. Kira und Karin Grünberg - eine Kämpferin und ihre starke Mutter. Concettina Michaelis - Friseurin, die Bedürftigen ihre Würde zurückgibt. Hjördis Plate - Landwirtin, die eigene Wege geht. Njeri Kinyanjui - Unternehmerin und einzige People of Colour Stadträtin in Baden-Württemberg. Und Malu Dreyer - Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Special Guest: Dennenesch Zoudé.
