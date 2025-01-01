Birgits starke Frauen
Folge 4: Liebe in allen Facetten
95 Min.Ab 6
Birgits starke Frauen in dieser Folge: Ellen und Stefanie Radtke - die Pastorinnen lieben sich. Kerstin Lüking - die Hebamme liebt ihren Beruf und ihre sieben Kinder. Anna Vonnemann - mit grenzenloser Mutterliebe hat die Künstlerin ihr Kind gerettet. Beate Finken - hilft, damit Frauen sich auch im Alter noch lieben. Nicole Schindelar - sie behauptet sich in einer Männerdomäne. Barbara Ernwein - kämpft als Försterin für die Natur. Special Guest: Paula Lambert.
