Folge 1: Frauen, die kämpfen, stolpern und wieder aufstehen
95 Min. Folge vom 30.05.2022
Birgits starke Frauen in dieser Folge: Marie Schumann, Notärztin und stärkste Feuerwehrfrau Deutschlands. Mandy Capristo, Sängerin, die sich mit einer Plattform für mentale Gesundheit engagiert. Eva-Maria Weigert, über 20 Jahre im Einsatz für Flüchtlingskinder. Monika Gutte, verwirklichte mit über 60 Jahren ihren Traum vom Singen. Sabine Werth, gründete 1993 die bundesweit erste Tafel. Inga Günther, züchtet das Öko-Huhn der Zukunft.
