Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 10: Alte Gewohnheiten
42 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Frank ist alles andere als begeistert, als der Bürgermeister ein neues Programm einführt, durch das Polizisten allein auf Streife gehen müssen. Als die Zahl der Verletzungen bei den Beamten steigt, versucht Frank, den Bürgermeister zur Besinnung zu bringen. Eddie und Badillo werden indes zu einem Überfall gerufen und sind überrascht, dass der Täter bereits von einem anwesenden Officer verhaftet wurde. Da er dies aber nicht gemeldet hat, bekommen die beiden Polizisten Zweifel ...
Weitere Folgen in Staffel 13
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Alle Staffeln im Überblick
Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Unterhaltung
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
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