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Blue Bloods - Crime Scene New York

Auf bessere Tage

Kabel EinsStaffel 13Folge 12vom 22.05.2024
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Blue Bloods - Crime Scene New York

Folge 12: Auf bessere Tage

42 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12

Danny hat ein Wiedersehen mit seinem Kindheitsfreund Mickey Patrick, der auf die schiefe Bahn geraten ist. Dieser bittet ihn nun, bei der Suche nach seiner verschwundenen Verlobten zu helfen. Frank erhält unterdessen das persönliche Geständnis einer Frau, ihren Ehemann ermordet zu haben. Rein rechtlich scheint der Fall klar, doch die Tatsache, dass drei Polizisten die Hilferufe der Frau, die von ihrem Mann misshandelt wurde, missachtet haben, stößt Frank sauer auf.

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