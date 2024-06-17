Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Australia

Lebende Fracht

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 14vom 17.06.2024
Lebende Fracht

Lebende FrachtJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 14: Lebende Fracht

22 Min.Folge vom 17.06.2024Ab 12

Die Sicherheitsbeamten im Postzentrum trauen ihren Augen nicht, als sie ein verdächtiges Paket durch das Röntgengerät senden. Es muss so schnell wie möglich geöffnet werden - von einem Experten aus dem Wildlife-Team. Derweil schnuppert ein Drogenhund verdächtig lange an einer Reisetasche und zwei Reisende verweigern das Öffnen ihrer Taschen, worauf die Beamten kurzerhand zu drastischen Maßnahmen greifen.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Australia
ProSieben MAXX
Border Patrol Australia

Border Patrol Australia

Alle 5 Staffeln und Folgen