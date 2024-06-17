Border Patrol Australia
Folge 14: Lebende Fracht
22 Min.Folge vom 17.06.2024Ab 12
Die Sicherheitsbeamten im Postzentrum trauen ihren Augen nicht, als sie ein verdächtiges Paket durch das Röntgengerät senden. Es muss so schnell wie möglich geöffnet werden - von einem Experten aus dem Wildlife-Team. Derweil schnuppert ein Drogenhund verdächtig lange an einer Reisetasche und zwei Reisende verweigern das Öffnen ihrer Taschen, worauf die Beamten kurzerhand zu drastischen Maßnahmen greifen.
