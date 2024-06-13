Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 15Folge 8vom 13.06.2024
23 Min.Folge vom 13.06.2024Ab 12

Die Grenzpolizei stoppt eine Fracht mit heißem Geheimnis - und dabei handelt es sich nicht um die Feuerwehruniformen, die sich angeblich im Paket befinden sollten. Ein anderes Gepäckstück löst derweil einen Beziehungsstreit aus - und womöglich auch eine Geldstrafe.

