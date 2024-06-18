Border Patrol Australia
Folge 20: Weißer Kaffee
23 Min.Folge vom 18.06.2024Ab 12
An der Sicherheitskontrolle diskutieren zwei Frauen mit den Beamten: Die beiden Reisenden befördern Lebensmittel in ihren Gepäckstücken, doch nicht alle davon wurden zuvor auch deklariert. Währenddessen beweist ein Spürhund im Postzentrum des Flughafens einen guten Riecher: Wo Kaffee aufbewahrt sein sollte, scheint sich eine andere Substanz zu verstecken. Außerdem zieht ein Student die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich.
