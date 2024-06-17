Border Patrol Australia
Folge 16: Durch die Blume
23 Min.Folge vom 17.06.2024Ab 12
Zwei Reisende versuchen, die Gepäckkontrolle zu umgehen und ziehen damit sofort die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbeamten auf sich. Bei der Befragung der sichtlich aufgeregten Männer stoßen die Beamten auf Ungereimtheiten. Sind die beiden nun Brüder oder Cousins? Und was hat es mit ihren Koffern auf sich? Derweil muss sich ein chinesisches Pärchen erklären: Sie befördern nicht deklarierte Lebensmittel in ihrem Gepäck.
