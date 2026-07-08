Ein Planschbecken voller DrogenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 18: Ein Planschbecken voller Drogen
21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
In Port Huron fallen zwei Amerikaner durch ihren sehr strengen Geruch auf. Am Flughafen in Chicago findet ein Beamter Gold, und ein Privat-Jet wird inspiziert.
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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Cineflix International Media Limited & © Season 1: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 1: Videorechte: Cineflix International Media Limited, Bildrechte: Seven Network (Australia)