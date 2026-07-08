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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Die verhinderte Geburtstouristin

seven-networkStaffel 1Folge 21vom 08.07.2026
Die verhinderte Geburtstouristin

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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Folge 21: Die verhinderte Geburtstouristin

21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Nachdem sich eine Ukrainerin von ihrem amerikanischen Mann getrennt hat, muss sie sich nun vielleicht von ihrer Green Card trennen ... Ein Paket mit vermeintlichen Betäubungsmitteln wird zur Untersuchung ins Labor geschickt.

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