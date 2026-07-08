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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Alter schützt vor Kontrolle nicht

Staffel 1Folge 20vom 08.07.2026
Alter schützt vor Kontrolle nicht

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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Folge 20: Alter schützt vor Kontrolle nicht

21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Ein Reisender, der gerade aus der Karibik zurückkehrt, fällt den Beamten auf: Sie glauben, dass er etwas versteckt. Ein Kanadier muss erst mit der Wahrheit herausrücken, bevor er seine schwangere Frau und sein Kind in den Staaten sehen darf.

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