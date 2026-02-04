Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 6vom 04.02.2026
45 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Für die Beamten am Grenzübergang in Pharr herrscht höchste Alarmbereitschaft: Eine große Ladung Rauschgift soll von Mexiko in die USA transportiert werden. Ein Lkw voller Müllsäcke könnte die gesuchten Drogen enthalten. Ein betrunkener Mann, der angibt, ein US-Marshal zu sein, wird in Progreso festgehalten. Die Beamten versuchen nun, die Identität des aggressiven Reisenden zu bestätigen.

ProSieben MAXX
