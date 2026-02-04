Der randalierende MarshalJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 6: Der randalierende Marshal
45 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Für die Beamten am Grenzübergang in Pharr herrscht höchste Alarmbereitschaft: Eine große Ladung Rauschgift soll von Mexiko in die USA transportiert werden. Ein Lkw voller Müllsäcke könnte die gesuchten Drogen enthalten. Ein betrunkener Mann, der angibt, ein US-Marshal zu sein, wird in Progreso festgehalten. Die Beamten versuchen nun, die Identität des aggressiven Reisenden zu bestätigen.
