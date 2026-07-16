Zwischen Ruhm und RealitätJetzt kostenlos streamen
Born Famous - Fluch oder Segen?
Folge 1: Zwischen Ruhm und Realität
97 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12
Vier berühmte Namen, ein gemeinsamer Kampf: "Born Famous" begleitet Summer Terenzi, Diego Pooth, Josefine Scholl und Gloria-Sophie Burkandt auf ihrem Weg zwischen großen Bühnen, privaten Krisen und hohen Erwartungen. Sie alle wollen mehr sein als nur die "Tochter von" oder der "Sohn von". Im Spannungsfeld von Erfolgsdruck, Familienkonflikten und eigenen Träumen kämpfen sie um ihre eigene Identität.
Weitere Folgen in Staffel 1
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