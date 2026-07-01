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Born Famous - Fluch oder Segen?

Fashion Week und Bomben-Schock

ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 30.07.2026
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Born Famous - Fluch oder Segen?

Folge 3: Fashion Week und Bomben-Schock

100 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

Zwischen Fashion Week und Familienkrise: Während Diego Pooth in Mailand große Modelchancen nutzt, erreicht ihn eine Schocknachricht aus Dubai: "Bei uns schlagen Bomben ein!". Unterdessen kämpft Josefine Scholl mit den Folgen ihrer Krankheit, Gloria-Sophie Burkandt sucht die Nähe zu ihrem Vater Markus Söder und Summer Terenzi verarbeitet Trennung und Verlust in ihrer Musik.

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