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Boss

Lennox Gardens

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 3
Lennox Gardens

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Boss

Folge 3: Lennox Gardens

55 Min.Ab 12

Kane fühlt sich immer mehr von seiner neuen Assistentin Mona angezogen und lässt sich von deren Begeisterung für das Wohnungs-Sanierungsprojekt anstecken. Um der jungen Frau zu gefallen und ihr nah sein zu können, entschließt er sich dazu, das Projekt von offizieller Seite zu unterstützen. Seine Krankheit setzt ihm weiter zu, und er wird von Halluzinationen und Tagträumen heimgesucht. Oft erscheint ihm sein ehemaliger Vertrauter Ezra Stone.

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