Die lange Dämmerung

Folge 8: Die lange Dämmerung

58 Min.Ab 12

Bürgermeister Tom Kane ist kaum zurück auf seinem Chefposten, da droht ihm und der ganzen Stadt neues Ungemach. Das Damoklesschwert der Zahlungsunfähigkeit hängt über Chicago. Kane weiß sich nicht anders zu helfen, als mit seinem ewigen Widersacher, Stadtrat Ross, gemeinsame Sache zu machen. Doch schon bald muss der Bürgermeister einsehen, dass er weitaus größere Geschütze auffahren muss, um den Konkurs von Chicago abzuwenden und sich und seinen Posten zu retten.

