Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Boss

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 5
Meine Freunde, meine Feinde

Meine Freunde, meine FeindeJetzt kostenlos streamen

Boss

Folge 5: Meine Freunde, meine Feinde

59 Min.Ab 12

Kanes Krankheit, die er in letzter Zeit einigermaßen unter Kontrolle hatte, kehrt mit Macht zurück. Es kommt immer öfter vor, dass er nicht mehr zwischen seinen Halluzinationen und der Realität unterscheiden kann. In dieser schwierigen Situation startet er ein Programm zur Bekämpfung der Korruption. Infolgedessen werden auch etliche seiner eigenen Leute verhaftet. Ein riskantes Unterfangen, das Kanes Einfluss im Stadtrat gefährdet.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Boss
MOVIESPHERE

Boss

Alle 2 Staffeln und Folgen