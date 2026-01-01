Staffel 2Folge 5
Meine Freunde, meine FeindeJetzt kostenlos streamen
Boss
Folge 5: Meine Freunde, meine Feinde
59 Min.Ab 12
Kanes Krankheit, die er in letzter Zeit einigermaßen unter Kontrolle hatte, kehrt mit Macht zurück. Es kommt immer öfter vor, dass er nicht mehr zwischen seinen Halluzinationen und der Realität unterscheiden kann. In dieser schwierigen Situation startet er ein Programm zur Bekämpfung der Korruption. Infolgedessen werden auch etliche seiner eigenen Leute verhaftet. Ein riskantes Unterfangen, das Kanes Einfluss im Stadtrat gefährdet.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick