Ihre Libido hat uns in Gefahr gebrachtJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 13: Ihre Libido hat uns in Gefahr gebracht
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Holt informiert das Team darüber, dass die Kriminalität in New York zurückgegangen ist und das NYPD deshalb eines der Reviere in Brooklyn schließen will. Aus diesem Grund soll ein Prüfer das 99. Revier inspizieren. Leider handelt es sich um Teddy, Amys Ex-Freund.
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