Im Universum ist alles im Lot, BabyJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 6: Im Universum ist alles im Lot, Baby
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Pimento und Rosa beschließen, zu heiraten. Da die Vermählung schon in zwei Wochen stattfinden soll, übernimmt Amy die Organisation. Pimento bittet derweil Jake und Gina, die kostbaren Rubin-Ohrringe seiner Großmutter aus dem Pfandhaus zu holen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick