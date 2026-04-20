Erzählen Sie das der KrummschnabelenteJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 2: Erzählen Sie das der Krummschnabelente
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Jakes und Holts Versuch, den Mafiaboss Jimmy Figgis festzunehmen, scheitert gewaltig. Als sie versuchen, sich Schusswaffen zu beschaffen, werden sie festgenommen und landen auf dem Polizeirevier. Dort hat aber ein neuer Captain das Sagen ...
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