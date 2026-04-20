Brooklyn Nine-Nine
Folge 11: Dr. Tate
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Als ein Patient von Dr. Tate spurlos verschwindet, geht der Psychologe vom Schlimmsten aus. Dass er mit dieser Einschätzung richtig liegt, stellen Boyle und Jake kurz darauf fest, als sie dessen Leiche sicherstellen. Ohne eine Spur am Tatort wenden sich die zwei Detectives an Dr. Tate, um gemeinsam mit ihm den Fall aufzuklären.
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