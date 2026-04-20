Das erste und letzte WortJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 12: Das erste und letzte Wort
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
So haben sich Amy und Jake ihren Jahrestag nicht vorgestellt: Die zwei Detectives müssen in einem Krankenhaus Wache am Bett eines Kriminellen schieben. Trotz der unromantischen Umgebung versucht das Paar, das Beste daraus zu machen - bis das Thema Eltern werden aufkommt.
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