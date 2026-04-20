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Brooklyn Nine-Nine

Lang lebe die Königin

Staffel 6Folge 15vom 20.04.2026
Lang lebe die Königin

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 15: Lang lebe die Königin

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Als Jake und Terry zu ihrer Freundin Gina eingeladen werden, ahnen sie noch nicht, wie sehr sich das Leben der ehemaligen Sekretärin verändert hat: Die Influencerin wird gefeiert wie ein Superstar - bekommt aber auch anonyme Morddrohungen. Die zwei Detectives nehmen sich letzterem sofort an, sind aber zugleich enttäuscht, dass das der einzige Grund ist, warum sich Gina bei ihnen gemeldet hat ...

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