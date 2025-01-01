Isabel, Andrea, Stefanie versus Alexander, Gabriel, GuidoJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
43 Min.Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Isabel Varell, Stefanie Hertel, Alexander Kumptner und Guido Cantz) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.