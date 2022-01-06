David, Simon, Bürger Lars versus Larissa, Mareike, JohannJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 06.01.2022: David, Simon, Bürger Lars versus Larissa, Mareike, Johann
43 Min.Folge vom 06.01.2022Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (David Odonkor, Bürger Lars Dietrich, Larissa Rieß und Johanna Klum) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.