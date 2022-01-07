Jimi, David, Bibi versus Shary, Janin, BenJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 07.01.2022: Jimi, David, Bibi versus Shary, Janin, Ben
43 Min.Folge vom 07.01.2022Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jimi Blue Ochsenknecht, Bibi Claßen, Shary Reeves und Ben Blümel) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.