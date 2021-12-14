Viviane, Sabrina, Ralf versus Martin, Clemens, MariaJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 14.12.2021: Viviane, Sabrina, Ralf versus Martin, Clemens, Maria
43 Min.Folge vom 14.12.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Viviane Geppert, Ralf Bauer, Martin Klempnow und Maria Clara Groppler) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.