Pierre, Mandy, Jenny versus Ralph, Jan, NataliaJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 03.09.2021: Pierre, Mandy, Jenny versus Ralph, Jan, Natalia
43 Min.Folge vom 03.09.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Pierre M. Krause, Jenny Elvers, Ralph Morgenstern und Natalia Avelon) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.