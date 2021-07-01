Jochen, Jessica, Collien versus Mimi; Guido, OliverJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 01.07.2021: Jochen, Jessica, Collien versus Mimi; Guido, Oliver
43 Min.Folge vom 01.07.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jochen Schropp, Collien Ulmen-Fernandes, Mimi Fiedler und Oliver Wnuk) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.