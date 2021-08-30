Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Chris, Tim, Enie versus Franziska, Victoria, Timon

SAT.1Folge vom 30.08.2021
Chris, Tim, Enie versus Franziska, Victoria, Timon

Chris, Tim, Enie versus Franziska, Victoria, TimonJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 30.08.2021: Chris, Tim, Enie versus Franziska, Victoria, Timon

43 Min.Folge vom 30.08.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Chris Wackert, Enie van de Meiklokjes, Franziska Knuppe und Timon Krause) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

Alle verfügbaren Folgen