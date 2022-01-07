Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Jimi, David, Bibi versus Shary, Janin, Ben

SAT.1Folge vom 07.01.2022
Jimi, David, Bibi versus Shary, Janin, Ben

43 Min.Folge vom 07.01.2022Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jimi Blue Ochsenknecht, Bibi Claßen, Shary Reeves und Ben Blümel) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

