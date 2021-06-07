Alexander, Ingeliese, Stefanie versus Guido, Oliver, IsabelJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 07.06.2021: Alexander, Ingeliese, Stefanie versus Guido, Oliver, Isabel
43 Min.Folge vom 07.06.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Alexander Kumptner, Stefanie Hertel, Guido Cantz und Isabel Varell) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.