Bus Babes
Folge 2: Folge 2
88 Min.Folge vom 14.07.2024Ab 12
Rocker Babe Jule geht diesmal mit Künstlern einer Dance Company in einem neuen Luxus-Nightliner auf Tour. Für Nicole aus Heidenheim an der Brenz geht es im fabrikneuen 5-Sterne-VIP-Bus mit einer Reisegruppe an die Adria. Moni präpariert ihren US-Schulbus für eine Party-Tour durch Osnabrück: einen 1995er Navistar mit acht Zylindern, sechs Litern Hubraum und 177 PS. Im Norden will Diesel-Diva Petra einen neuen Bus kaufen und fährt mit ihrer Familie ein 455-PS-Geschoss zur Probe.
