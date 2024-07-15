Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Staffel 2
Folge 4
vom 15.07.2024
88 Min.
Ab 12

Janine macht ihrem Namen als PS-Pilotin alle Ehre. Das Bus Babe ist mit einer 30-köpfigen Reisegruppe auf dem Weg nach Südtirol. Dabei ist höchste Konzentration gefragt, denn die Straßen in den Alpen sind sehr eng. Und für Jule geht es im luxuriösen Nightliner heute zum legendären Wacken Open Air. Ebenso mit an Bord: "Deutschlands meiste Band der Welt": Knorkator aus Berlin. Und die haben eine ganz besondere Überraschung für das Rocker Babe.

