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Catch Me If You Speak

Gela Allmann

Talk? Now!Staffel 1Folge 11vom 13.08.2026
Gela Allmann

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Catch Me If You Speak

Folge 11: Gela Allmann

45 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 16

Wir starten mit einer außergewöhnlichen Frau! Skiläuferin Gela Allmann stürzt bei einem Shooting auf einem Berg in Island 800 Meter in die Tiefe. Dass sie noch lebt, ist ein Wunder. Heute steht sie auf Bühnen und bewegt Menschen. Wie gerade beim Female Future Festival in Zürich. Sie wollte nie Speakerin werden. Das Leben hat sie zu einer gemacht! Wir sprechen darüber, wie es ist, sich auf Bühnen zu stellen, obwohl sie eigentlich kein Mensch für Rampenlicht war. Wie du damit umgehst, wenn Menschen sich von deiner Geschichte hart getriggert fühlen. Gela erzählt auch von diesem ständigen Gefühl, sich „aufzudrängen“ – gerade als Frau. Und die Notwendigkeit deinen Wert zu kennen und auszusprechen.

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