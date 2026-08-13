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Catch Me If You Speak

Rawi Walia

Talk? Now!Staffel 1Folge 9vom 13.08.2026
Rawi Walia

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Catch Me If You Speak

Folge 9: Rawi Walia

54 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 16

Seit einem Jahr will ich Social Media- & Influencer -Experte Ravi Walia in unseren „Catch me if you speak!" Podcast. Endlich habe ich ihn! Unser Interview ist so lustig, lebendig und lehrreich! Ravi packt alle Insider über Insta und Verkaufen aus. Und ich über meine halbe Millionen mit Lukas Podolski! Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Leuten, die “sichtbar” sind – und denen, die wirklich was bewegen. Wir räumen mit dem größten Social-Media-Missverständnis und beleuchten diese 3 Bereiche: Die 3-Punkte-Formel für echte Sichtbarkeit Verkaufen, ohne zu nerven Warum perfekter Content tot ist und du jetzt „messy“ sein darfst

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