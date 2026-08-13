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Catch Me If You Speak

Annett Moeller

Talk? Now!Staffel 1Folge 5vom 13.08.2026
Annett Moeller

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Catch Me If You Speak

Folge 5: Annett Moeller

37 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 16

Was passiert, wenn eine der bekanntesten Moderatorinnen des Landes vor laufender Kamera vor 5 Millionen Menschen eine Panikattacke bekommt!? Annett Möller war 25 Jahren Moderatorin bei RTL. Erst 12 Jahre n-tv, dann 10 Jahre RTL Aktuell und bei Punkt 6 am Morgen. Annett nimmt uns in „Catch me if you speak“ mit ins Nachrichtenstudio in den schlimmsten Moment ihrer TV Karriere. Gleichzeitigkeit erzählt Annett, wie Angst wirklich funktioniert, wie sie da wieder raus gekommen ist – und wie man mit Angst kooperiert, statt gegen sie zu kämpfen. Annett Möller arbeitet mittlerweile deutschlandweit als Coach für Mentale Stärke und hat einen Bestseller geschrieben: ⁠"⁠

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