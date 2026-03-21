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Celebrity DIY: Stars packen an

Zooey Deschanel

sixxStaffel 2Folge 1vom 21.03.2026
Zooey Deschanel

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 1: Zooey Deschanel

44 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 6

Schauspielerin Zooey Deschanel überrascht ihre Kindheitsfreundin mit einer Renovierung. Die vierköpfige Familie fühlt sich in dem kleinen Haus eingeengt, weshalb Zooey und die Scott-Brüder einige Zimmer umbauen, um mehr Platz zu schaffen. Sie entfernen einige Wände, damit ein großer Wohn- und Essbereich entsteht.

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