Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 1: Zooey Deschanel
44 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 6
Schauspielerin Zooey Deschanel überrascht ihre Kindheitsfreundin mit einer Renovierung. Die vierköpfige Familie fühlt sich in dem kleinen Haus eingeengt, weshalb Zooey und die Scott-Brüder einige Zimmer umbauen, um mehr Platz zu schaffen. Sie entfernen einige Wände, damit ein großer Wohn- und Essbereich entsteht.
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