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Celebrity DIY: Stars packen an

Allison Janney

sixxStaffel 2Folge 4vom 04.04.2026
Allison Janney

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 4: Allison Janney

44 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 6

Schauspielerin Allison Janney möchte ihre Assistentin, die sie seit 20 Jahren kennt, mit einer Renovierung überraschen. Gemeinsam mit den Umbau-Experten Jonathan und Drew Scott macht sie sich an die Arbeit, während Ilana mit ihrer Familie für drei Wochen im Urlaub ist. Die Profis reißen Wände ein, um den verwinkelten Grundriss zu verändern. Dadurch kann die Küche modernisiert und vergrößert werden. Nebendran entsteht ein großer Wohn- und Essbereich, der viel Platz bietet.

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