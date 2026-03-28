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Celebrity DIY: Stars packen an

Rainn Wilson

sixxStaffel 2Folge 3vom 28.03.2026
Rainn Wilson

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 3: Rainn Wilson

44 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 6

Schauspieler Rainn Wilson möchte Leslie, dem Kindermädchen seines Sohnes, zeigen, wie viel sie ihm und seiner Familie bedeutet. Deshalb renoviert er gemeinsam mit Jonathan und Drew Scott ihr Haus. Die Profis verwandeln die Küche und das Wohnzimmer in einen offenen Wohn- und Essbereich. Gemeinsam mit den Brüdern baut Wilson ein Spielhaus im Garten, der ebenfalls verschönert wird.

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