Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Kill Billie: Vol.2

sixxStaffel 8Folge 21
Kill Billie: Vol.2

Kill Billie: Vol.2Jetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 21: Kill Billie: Vol.2

38 Min.Ab 12

Die Mächtigen Drei - gezwungen, sich vor Billie und Christy zu verstecken - stecken in der Unterwelt samt Buch der Schatten fest. Zuhause kommen Billie wieder einmal Zweifel, ob es wirklich ihre Bestimmung ist, die Halliwells zu zerstören ... Coop sucht nach Phoebe, und Christy behauptet, nicht zu wissen, was mit den Schwestern passiert ist. Die Mächtigen Drei beschließen währenddessen, gegen Billie und Christy zu kämpfen - ganz gleich was passiert und was nötig ist.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen