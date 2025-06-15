Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Mit gleicher Münze

sixxStaffel 8Folge 12
Mit gleicher Münze

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 12: Mit gleicher Münze

42 Min.Ab 12

Henry und Paige versuchen für Nick, einen vorbestraften Ex-Marine, ein Darlehen zu bekommen. Billie kommt zufällig dazu. Als der Bankmanager das verweigert, rastet Nick aus und nimmt alle Kunden und Angestellten als Geiseln, darunter auch die Hexen und Henry. Ganz außer Kontrolle gerät die Situation, als ein Besetzer-Dämon in Nick fährt ... Phoebe und Piper haben währenddessen beim dritten Geburtstag von Wyatt ebenfalls alle Hände voll zu tun ...

