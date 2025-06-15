Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 16: Verliebt, verlobt, verwirrt
40 Min.Ab 12
Eigentlich wollten sich Henry und Paige nur verloben und eine große Party feiern, aber plötzlich folgt die Heirat schneller als geplant. Phoebe wird von einem Cupido verfolgt, der ihr im Auftrag der Ältesten helfen soll, die wahre Liebe zu finden. Doch das eigentliche Problem ist die wieder aufgetauchte Triade, die die Hexen vernichten will. Es beginnt ein Kampf auf Leben und Tod, denn die Macht der Guten und Bösen ist annähernd gleich stark ...
