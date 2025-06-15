Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Verliebt, verlobt, verwirrt

sixxStaffel 8Folge 16
Verliebt, verlobt, verwirrt

Verliebt, verlobt, verwirrtJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 16: Verliebt, verlobt, verwirrt

40 Min.Ab 12

Eigentlich wollten sich Henry und Paige nur verloben und eine große Party feiern, aber plötzlich folgt die Heirat schneller als geplant. Phoebe wird von einem Cupido verfolgt, der ihr im Auftrag der Ältesten helfen soll, die wahre Liebe zu finden. Doch das eigentliche Problem ist die wieder aufgetauchte Triade, die die Hexen vernichten will. Es beginnt ein Kampf auf Leben und Tod, denn die Macht der Guten und Bösen ist annähernd gleich stark ...

