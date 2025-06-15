Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 4: Verzweifelte Haushexen
41 Min.Ab 12
Wyatts Schulaufführung bringt Pipers Konkurrenzverhalten zutage, als sie von einer anderen Mutter wegen ihres selbst genähten Kostüms und ihrer Erziehungsmethoden massiv kritisiert wird. Doch es kommt noch schlimmer: Die andere Supermutter ist in Wirklichkeit ein Dämon, der Wyatt kidnappen und mit Hilfe des Jungen die Quelle wieder zu neuem Leben erwecken will. Paige versucht währenddessen herauszufinden, ob Dex, Phoebes neuer Freund, noch etwas mit seiner Ex hat ...
