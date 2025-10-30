Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Identitätskrise

sixxStaffel 8Folge 18vom 30.10.2025
Identitätskrise

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 18: Identitätskrise

40 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Christy bemüht sich, Billie den Schwestern zu entfremden und ist erfolgreich. Sie bringt Billie dazu, mit ihr einen Noxon-Dämonen zu vernichten - gegen den Willen von Piper. Dafür setzen beide ihre Kräfte gemeinsam ein. Die Wirkung ist enorm - das ist die lang gesuchte ultimative Macht: Billie und Christy! Doch wie stark ist Christy von der Triade beeinflusst worden? Paige hat Angst, sich in ihrer Ehe mit Henry zu verlieren und bittet Coop um eine Eheberatung ...

