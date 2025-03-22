Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Kanadas Kaltwasser-Kannibale

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 4vom 22.03.2025
Kanadas Kaltwasser-Kannibale

Kanadas Kaltwasser-KannibaleJetzt kostenlos streamen

Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Folge 4: Kanadas Kaltwasser-Kannibale

44 Min.Folge vom 22.03.2025Ab 12

Mitgerissen von den eiskalten Stromschnellen in Nordkanada steht Cyril kurz vor einer Unterkühlung. Er und sein Team suchen hier nach einem Hecht, auch bekannt als Süßwasserwolf. Zudem erwachen in der Gegend gerade die Schwarzbären aus dem Winterschlaf, und sie sind sehr hungrig.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Kabel Eins Doku
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Alle 3 Staffeln und Folgen