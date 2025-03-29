Im Reich des Riesen-TrevallyJetzt kostenlos streamen
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Folge 6: Im Reich des Riesen-Trevally
44 Min.Folge vom 29.03.2025Ab 12
Cyril ist mit seinem Team auf Christmas Island, Kiribati, gelandet. In den Gewässern rund um die kleine Insel will der Abenteurer einen brutalen und furchtlosen Räuber fangen, der Haie mit wiederholten Kopfstößen zu Tode rammen kann. Es handelt sich um die Riesen-Stachelmakrele.
