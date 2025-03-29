Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Im Reich des Riesen-Trevally

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 6vom 29.03.2025
Im Reich des Riesen-Trevally

Folge 6: Im Reich des Riesen-Trevally

44 Min.Folge vom 29.03.2025Ab 12

Cyril ist mit seinem Team auf Christmas Island, Kiribati, gelandet. In den Gewässern rund um die kleine Insel will der Abenteurer einen brutalen und furchtlosen Räuber fangen, der Haie mit wiederholten Kopfstößen zu Tode rammen kann. Es handelt sich um die Riesen-Stachelmakrele.

