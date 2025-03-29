Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Der Piranha-Killer

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 5vom 29.03.2025
44 Min.Folge vom 29.03.2025Ab 12

Cyril und seine Crew stellen enttäuscht fest, dass ihr Boot gestohlen wurde. Sie haben nun keine andere Wahl, als sich zu Fuß durch den dichten Amazonas-Dschungel zu kämpfen und durch Gewässer zu waten, in denen Piranhas, Kaimane und Anakondas lauern. Cyril ist auf der Suche nach einem riesigen Aymara, von dem man sagt, er würde Piranhas in Stücke reißen.

